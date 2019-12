Sensi, vacanze rinviate. Colpa della sfiga o di Conte?

Stefano Sensi è rientrato sabato sera dopo oltre due mesi e mezzo dall’infortunio subito in occasione del derby d’Italia con la Juventus a San Siro. Giusto il tempo di riassaporare il profumo dell'erba, della vittoria, prima del break per la sosta natalizia. Il periodo festivo di solito coincide con vacanze e viaggi per i giocatori e anche quest’anno molti di loro sono già volati verso le destinazioni più disparate. Sempre con le istruzioni Conte alla mano, per non perdere niente di quanto messo in cascina fino a questo momento.

Anche Sensi doveva partire. La sua dolce metà aveva preannunciato tempo fa con un post il viaggio in Lapponia. Oggi però la stessa Giulia Amodio ha postato la notizia che il viaggio è saltato: “Anche questo anno sta giungendo al termine quasi non mi sembra vero, solo a me è volato?? Io spero arrivino presto le vacanze estive perché tanto per cambiare anche quest’anno c’è saltato l’ennesimo viaggio”. #perseguitatidallasfiga”.

Considerato che la Lapponia non è proprio dietro l’angolo, che Antonio Conte ha convocato tutti alla Pinetina per il giorno 29 e che Sensi deve necessariamente recuperare la migliore forma in vista della ripresa a Napoli il giorno dell’Epifania, viene da dubitare che sia proprio il mister la causa del rinvio ad altra data del viaggio della coppia.