Sensi suona la carica: "Vogliamo fare grandi cose. Io sto bene"

Dopo due stagioni caratterizzate da troppi infortuni, Stefano Sensi è pronto a riprendersi l'Inter, con il lavoro in ritiro ed il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, questa potrebbe essere la sua stagione. L'Inter ha bisogno del miglior Sensi.

Ecco le sue parole a Inter Tv: "Io sto bene. C'è entusiasmo, stiamo lavorando per prepararci al meglio. Sarà una stagione molto competitiva, le avversarie si sono rinforzate, ma dobbiamo pensare a noi e col lavoro fare grandi cose. L’obiettivo sarà difendere lo Scudetto, dobbiamo mettercela tutta. C'è entusiasmo, c'è voglia di lavorare, questo è un buon punto di partenza".

Grande voglia quella mostrata dal centrocampista ex Sassuolo che vuole essere l'uomo in più per la causa nerazzurra, per tornare a fare vedere ai tifosi le giocate che hanno fatto innamorare e fatto vedere di che pasta è fatto.