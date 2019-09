Sensi, senti Cambiasso: "Brilla anche nelle serate meno brillanti"

Da quando è arrivato, sin dall'esordio in amichevole contro il Lugano dove ha messo a segno una rete da cecchino vero, Stefano Sensi non fa altro che sorprendere sempre di più.

L'ex Sassuolo è diventato ormai una pedina imprescindibile di Antonio Conte, e questo lo ha capito anche chi come Esteban Cambiasso in mezzo al campo dell'Inter ci è stato per parecchi anni vincendo quasi tutto. Sul centrocampista rivelazione del campionato nerazzurro infatti, il Cuchu ha detto:

"Innanzitutto tutto è nato da un’altra idea di Sensi come sta succedendo spesso in questo periodo. Questo ragazzo, anche nelle serate meno brillanti, riesce a brillare. Sta avendo un approccio molto forte nel mondo Inter".

Insomma, il n°12 interista sta guadagnandosi la stima anche di alcune colonne portanti della storia recente dell'Inter come Cambiasso. Vedremo se il classe '95 riuscirà a mantenere questa costanza il più a lungo possibile.