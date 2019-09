Sensi, parole importanti: "Sogno nel cassetto? Portare un trofeo all'Inter"

Stefano Sensi è stato intervistato in esclusiva dai canali ufficiali della nazionale italiana. Il centrocampista sta vivendo un momento di forma superlativo, tanto da essersi preso le chiavi del centrocampo dell'Inter con grande personalità.

Stagione della svolta per la carriera?

"Sì, è stata una stagione molto importante per me, che mi ha fatto crescere, dove non ho avuto infortuni ed è una cosa positiva per un calciatore, visto che possono compromettere la nostra stagione. Sono arrivato in un top club, una grande famiglia che mi sta facendo crescere ancora di più, migliorare nelle cose dove dovevo migliorare. Spero di diventare ancora migliore come calciatore”.

Sensi sta lavorando con allenatori del calibro di Antonio Conte e Roberto Mancini:

“Mancini ha detto che abbino tecnica e quantità? Sì, penso che siano le mie due qualità più importanti, la tecnica e la quantità. Io cerco sempre di dare il massimo in campo, di cogliere qualsiasi consiglio che mi danno l’allenatore o i compagni di squadra perché mi permette di crescere e di fare qualcosa in più”.

Qual è il sogno nel cassetto per questa nuova stagione?

“Portare un trofeo all’Inter, fare qualcosa di importante con il club e soprattutto arrivare all’Europeo e giocarcela con tutti”.