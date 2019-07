Sensi, le prime parole dopo il gol all'esordio con la maglia dell'Inter

Bella prestazione quella di ieri di Stefano Sensi contro il Lugano. Il centrocampista, arrivato dal Sassuolo, ha giocato al fianco di Marcelo Brozovic spaziando per tutta la metà campo.

Una prestazione molto gradita dal tecnico Antonio Conte e che il giocatore stesso ha commentato così:

"Sicuramente sono contento per il gol e soprattutto per la squadra. Sicuramente non era facile, il Lugano è una buona squadra e noi avevamo i carichi del lavoro della settimana. Abbiamo cercato di proporre in campo quello su cui abbiamo lavorato e penso si sia visto". Parole decise che lasciano trasparire soddisfazione e concentrazione. Chissà se pian piano riuscirà a ritagliarsi un posto da titolare...