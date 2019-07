Sensi, l'agente: "Con l'Inter un salto di qualità. Le visite..."

Come riportato da Tuttomercatoweb l'agente Giuseppe Riso, arrivato qualche ora fa nella sede nerazzurra per concludere l'affare relativo all'arrivo di Stefano Sensi all'Inter, ha espresso grande soddisfazione per l'arrivo del suo assistito a Milano:





Si attende a breve l'ufficialità dell'arrivo all'Inter del centrocampista del Sassuolo classe 1995.