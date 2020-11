Sensi Inter, nuovo programma personalizzato per evitare altre ricadute

Stefano Sensi è ancora fermo ai box a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra rimediato al ritorno dalla sosta nazionali di metà ottobre. Salterà anche la prossima gara contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 15:00.

Il centrocampista non riesce a giocare con continuità da circa un anno a causa di diversi infortuni e i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di forzare di tempi di recupero. Stefano Sensi ha disputato pochissime partite in questo 2020 e l’ultima presenza da titolare risale addirittura allo scorso 26 gennaio.

Come riportato da Andrea Paventi su Sky Sport, l’ex Sassuolo sta svolgendo in questi giorni un nuovo programma personalizzato ideato dallo staff medico nerazzurro. Il nuovo programma serve per cercare di evitare le ulteriori ricadute e anche per togliere un po’ di timore al giocatore in queste fasi di recupero. I nerazzurri sperano di riavere il centrocampista pienamente a disposizione tra circa quindici giorni, dopo la sosta delle nazionali.