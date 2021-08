Sensi Inter e quell'ennesima chance che gli sta concedendo il fato

SENSI INTER - E' stata una strada tutt'altro che spianata quella che negli ultimi due anni ha percorso Stefano Sensi con la maglia dell'Inter. Il centrocampista è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo nell'estate del 2019 in un'operazione da circa 25 milioni di euro complessivi.

Durante il primo anno Sensi ha collezionato 19 presenze condite da 3 gol e 4 assist. Facendo una proporzione tra minutaggio e operato si potrebbe evincere che il n°12 ha reso e anche parecchio. Quando però si analizza l'aspetto fisico, bisogna sottolineare i cinque infortuni che gli hanno fatto saltare in totale ben 29 gare.

Nella seconda stagione in nerazzurro, ossia quella appena conclusa con la conquista dello scudetto, Sensi ha raccolto 21 presenze senza però contribuire in nessun modo ai gol della squadra. Anche in questo caso, l'ex centrocampista neroverde è stato perseguitato dagli infortuni, per l'esattezza quattro e che lo hanno costretto ai box in oltre 10 occasioni.

Ora però la situazione si spera sia cambiata. Il giocatore nel corso del pre-campionato sotto la guida di Simone Inzaghi si è comportato piuttosto bene, andando anche in gol nell'amichevole contro la Dinamo Kiev. Vista la squalifica di Lautaro Martinez e l'infortunio di Alexis Sanchez, ad assistere Edin Dzeko nella prima gara di campionato contro il Genoa sarà lui. Una nuova chance, per rinascere. Buona fortuna, Stefano.