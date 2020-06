Sensi Inter, altro infortunio: condizioni da valutare nei prossimi giorni

Nuovo ko per Stefano Sensi: il centrocampista dell'Inter ha avuto un risentimento muscolare alla coscia con le sue condizioni che verranno valutate nei prossimi giorni.



Nerazzurri in ansia con Conte che rischierebbe di perdere una pedina in vista delle prossime sfide. Stagione difficile per l'ex Sassuolo, che adesso sarà costretto a rimanere nuovamente fermo ai box.



A riportarlo è Gianluca di Marzio attraverso il suo account Twitter.