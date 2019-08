Sensi, il giocatore non nasconde le proprie emozioni a Inter TV

Stefano Sensi ha bagnato il suo esordio a San Siro con la maglia dell'Inter con la rete del momentaneo 2-0 sul Lecce, in una gara terminata con gran poker per la squadra di Conte.

Il centrocampista ex Sassuolo ha parlato a "Inter TV": "Sono contentissimo per il gol davanti ai nostri tifosi. Era importante vincere davanti a questo pubblico così caldo e numeroso, sono felice perché penso che li abbiamo ripagati con una bella prestazione.

Abbiamo giocato i primi minuti ad un ritmo molto alto, poi siamo calati. Lavoriamo proprio per questo, per mantenere alta l'intensità per tutti i 90 minuti. Sono contento per la prestazione della squadra, ma il nostro obiettivo è quello di fare sempre qualcosa in più. Ora ci tocca il Cagliari, una squadra aggressiva.

Mi trovo bene con Brozovic, le nostre caratteristiche ci permettono di giocare bene insieme".