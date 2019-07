Sensi elogia Conte: le parole del neo-nerazzurro sul tecnico leccese

Ufficializzato nella giornata di ieri dal club meneghino tramite un comunicato sul sito ufficiale, Stefano Sensi ha speso parole di stima nei confronti di Antonio Conte.

"Conte è un allenatore importante, con una mentalità vincente ed è quella che serve nel calcio di oggi, è un allenatore di impatto che ti fa crescere e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui".

Queste le parole dell'ora ex centrocampista del Sassuolo. Come noto però, ad elogiare il tecnico salentino non è stato solo Sensi, bensì anche Romelu Lukaku. L'attaccante belga infatti (anch'egli in orbita Inter), definì Conte addirittura il migliore allenatore del mondo.