Semifinale Coppa Italia, Inter-Milan: il record è servito!

Inter-Milan, sarà una semifinale da record.

Nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, i tifosi interisti non faranno sentire la loro mancanza: nonostante le limitazioni a causa del coronavirus e nonostante si giochi pochi giorni dopo Pasqua, San Siro farà registrare il tutto esaurito.

I biglietti venduti per la sfida sono più di 75mila e sarà il primo sol-out dopo due anni: l'ultima partita a far registrare il sold out fu il Derby di campionato Inter-Milan vinto dalla squadra di Antonio Conte, in rimonta, per 4-2.

Secondo calcio e finanza la semifinale Inter-Milan farà registrare alcuni record: con i 75mila biglietti venduti, la partita supererà ul record della semifinale del 2020 tra Milan e Juventus che fece registrare 72.738 spettatori.

Oltre al numero di tifosi presenti allo stadio, la partita di questa sera farà registrare anche il record d'incasso per la Coppa Italia: la cifra totale che i nerazzurri incasseranno da questa partita, si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

Questi numeri fanno capire l'importanza della sfida che si giocherà questa sera tra Inter e Milan: le due squadre stanno lottando per la conquista dello Scudetto e sono distaccate da soli 2 punti Milan 71 - Inter 69 ma con una partita in meno. Nella semifinale di questa sera, chi vincerà dovrà affrontare la vincente di Juventus-Fiorentina, sfida che si giocherà domani 20 Aprile a Torino. La gara d'andata giocata a Firenze terminò 0-1 a favore dei bianconeri.