Segui LIVE il sorteggio di Champions con noi! Alle 18, su Twitch

Questo pomeriggio alle ore 18:00 andrà in scena, la cerimonia dei sorteggi della fase a gironi della sessantasettesima edizione della Champions League che vedrà impegnate quattro squadre italiane: Inter (1ª fascia), Juventus (2ª fascia), Atalanta (3ª fascia), Milan (4ª fascia). L’evento si svolgerà per la prima volta ad Istanbul dopo anni in cui si era svolto a Nyon. Nel corso della cerimonia verranno consegnati i premi di giocatore e giocatrice UEFA dell'anno, degli allenatori dell'anno per quanto riguarda le squadre maschili e femminili oltre ai giocatori della stagione ruolo per ruolo.

Potete seguire i sorteggi in diretta streaming con noi di interdipendenza.net sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 18:00. Con la nostra redazione, sarà presente anche il giornalista de Il Giornale Luigi Guelpa.

Le teste di serie sono Inter, Chelsea, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona e Villarreal.I nerazzurri, nonostante la prima fascia, rischiano di capitare in un girone di ferro. In seconda fascia, infatti, ci sono diversi top club: In seconda fascia i nerazzurri potrebbero pescare Real Madrid, Barcellona, Psg, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United e Siviglia. In terza fascia, invece, sono presenti diverse squadre insidiose, come: Ajax, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo e allo Shakhtar Donetsk. Nella quarta e ultima fascia ci sono Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe e Sheriff Tiraspol. Appuntamento da non perdere