Segui la partita dell'Inter. Tutto in diretta con InterDipendenza.Net

L'Inter scenderà in campo domenica alle 12.30 a Marassi contro la Sampdoria per la terza giornata di campionato. Una sfida da vincere, per proseguire la marcia netta fin qui sviluppata dai ragazzi di Simone Inzaghi. La gara potrà essere seguita anche sulle nostre pagine. Attraverso la diretta testuale di InterDipendenza.Net vi aggiorneremo, minuto per minuto, LIVE, sulle evoluzioni del match.

Gol e non solo. Dalle azioni salienti, alle scelte dei due mister dalla panchina, una lunga cronaca per portarvi le emozioni della partita nelle vostre case, a misura di pc, tablet o smartphone.

Non resta, quindi, che attendere domenica e sintonizzarvi sulla nostra testata. L'Inter a portata di click ve la offriamo noi! Vi aspettiamo.