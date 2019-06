Segna come Totti, esulta come Icardi, può riprendersi l'Inter

Dopo il gol decisivo contro l’Equador che aveva permesso all’Italia Under 20 di passare agli ottavi di finale, oggi Andrea Pinamonti con un altro gol trascina gli azzurri ai quarti del mondiale di categoria. Il ragazzo di Cles ha realizzato al 38mo del primo tempo un rigore per un fallo di mano in area polacca,e lo ha fatto con un gesto che ha rimandato ad un campionissimo del passato.

Il cucchiaio con cui Pinamonti ha beffato il portiere avversario ha richiamato alla mente il rigore con cui Francesco Totti battè Van Der Saar nell’Europeo del 2000.Un gesto che dimostra la grande personalità del ragazzo nerazzurro che, dopo il gol, ha esultato con il gesto classico di Mauro Icardi, con le mani alle orecchie.