Seba Esposito, gran gol contro il Monza: l'Inter sorride

Tuttosport ha dedicato una pagina al gran gol segnato con la maglia del Venezia contro il Monza che ha fatto ritrovare entusiasmo a Sebastiano Esposito. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha siglato il suo secondo gol in questa stagione di Serie B, tra l'esperienza alla Spal nel "primo semestre" e quella corrente nel capoluogo veneto.

"Sto cercando di uscire da un momento un po’ difficile, un percorso che tutti i giocatori devono fare. Io questo percorso ce l’ho in un’età un po’ precoce, ma sono abituato a fare tutto in età più giovane. Bisogna stare con i piedi per terra, quando il mister mi da fiducia e spazio devo dimostrarlo sul campo", queste le dichiarazioni riportate da Tuttosport che Esposito ha rilasciato nel dopo gara.

Naturalmente sorride anche l'Inter per questa splendida rete di Esposito. La speranza di nerazzurri e lagunari è che il futuro sia sempre più radioso per un giovane che è da considerarsi a tutti gli effetti un talento.