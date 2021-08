Scudetto Inter? Mourinho provoca: le parole in conferenza stampa

SCUDETTO INTER - Che con il suo ritorno in Italia avrebbe reso ogni conferenza stampa estremamente più interessante, era facilmente prevedibile. Josè Mourinho infatti, a distanza di pochi giorni dal 3-0 in Conference League rifilato al Trabzonspor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la neo-promossa Salernitana.

"Se la partenza di Cristiano Ronaldo cambia gli scenari per lo scudetto? Questo non dovete chiederlo a me, ma a Simone Inzaghi". Poche parole ma che faranno senza dubbio discutere quelle pronunciate dallo Special One ai microfoni dei giornalisti accreditati. Un tono senza dubbio goliardico, il suo, ma che comunque la dice lunga sul suo parere riguardo la lotta per la conquista del titolo. L'Inter ha attuato un piano per ridurre quanto più possibile i costi e nonostante tutto resta comunque una delle favorite.

I bianconeri sostituiranno CR7 con Moise Kean, attaccante cresciuto proprio in bianconero e che arriva dal PSG in prestito biennale con obbligo di riscatto. L'italiano arriverà in città già in serata e domani si sottoporrà ai controlli medici antecedenti alla firma sul contratto. Un colpo quasi last-minute che non vede il mondo bianconero particolarmente contento ma che, viste le difficoltà per arrivare ad ingaggiare Mauro Icardi, si è rivelato necessario.