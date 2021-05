Scudetto Inter, Condò: "Mi auguro festeggino a San Siro"

Con il countdown ormai quasi totalmente azzerato per quanto concerne la conquista dello scudetto, i giocatori dell'Inter tra tre ore esatte all'Ezio Scida di Crotone si confronteranno con la squadra allenata da Serse Cosmi.

In caso di vittoria e di insuccesso domani dell'Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, i nerazzurri raggiungerebbero la tanto attesa matematica per aggiungere ufficialmente in bacheca lo scudetto numero 19.

Eppure, dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha fatto sapere che spera che la squadra di Conte possa festeggiare settimana prossima a San Siro dopo il match contro la Sampdoria. Il tutto, per evitare di vincere lo scudetto domani "sul divano".