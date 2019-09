Scudetto Inter, Biasin predica calma: Juventus ancora molto pericolosa

Partenza sprint in campionato per la nuova Inter targata Antonio Conte. I nerazzurri, che nelle prime tre giornate hanno collezionato 9 punti mettendo a segno sette reti e subendone solo una, sono pronti a sognare in grande.

Ovviamente Juventus e Napoli fanno parte di due contesti di squadra già rodati e che primeggiano in Italia da anni. Per questo motivo, il famoso giornalista ed editorialista sulle frequenze di Radio Sportiva ha precisato:

"Quest'anno ci sono tre squadre costruite per vincere lo scudetto, anche se una ha ancora qualche problema. Inter e Napoli devono sperare che la Juventus molli qualcosa perché se esprime al massimo il suo potenziale con continuità è dura".

Insomma, nonostante i bianconeri non siano partiti in maniera eccellente, ad oggi restano ugualmente la squadra più pericolosa. Vedremo come Antonio Conte tenterà di mettere la parola "fine" all'egemonia dei torinesi.