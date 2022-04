Scudetto, 2 giornate potrebbero regalare all'Inter la clamorosa impresa

Scudetto, 2 giornate da tenere d'occhio.

Mancano solamente 4 giornate alla conclusione di una delle Serie A più belle e avvincenti degli ultimi 10 anni. La classifica recita "Milan 74 - Inter 72": in questo momento i rossoneri sono padroni del proprio destino mentre l'Inter dovrà cercare di fare bottino pieno e sperare in qualche passo falso del Milan.

In caso di arrivo a pari punti, il tricolore andrà al Milan grazie alla vittoria ottenuta contro l'Inter per 2-1.

Le ultime 4 giornate sono suddivise secondo questo calendario:

Giornata 35

Milan-Fiorentina / Udinese-Inter

Giornata 36

Inter-Empoli / Hellas Verona-Milan

Giornata 37

Milan-Atalanta / Cagliari-Inter

Giornata 38

Inter-Sampdoria / Milan-Sampdoria

Le giornate in cui l'Inter può sperare in una clamorosa impresa sembrano due: la giornata 37 e la giornata 38.

Nella 37esima giornata, gli uomini di Stefano Pioli dovranno sfidare l'Atalanta di Gasperini, attualmente in ottava posizione ma a soli 3 punti dal quinto posto. L'Atalanta dovrà conquistare l'accesso all'Europa League e renderà vita difficile ai rossoneri. Nella stessa giornata i nerazzurri sfideranno il Cagliari che è in lotta per la salvezza ma, carte alla mano, gli uomini di Simone Inzaghi sono superiori alla rosa del Cagliari. L'Inter dovrà anche sperare nella vittoria del Cagliari nell'importantissima partita della 36esima giornata Salernitana-Cagliari che potrebbe decretare la salvezza dei rossoblù.

Nella 38esima ed ultima giornata l'Inter sfiderà la Sampdoria, con cui ha pareggiato 2-2 nella gara d'andata, mentre il Milan sfiderà il Sassuolo uscito vittorioso da San Siro nella gara d'andata per 3 ad 1. I neroverdi sono attualmente in decima posizione, ma potrebbero mettere in difficoltà la difesa rossonera con il tridente composto da Raspadori, Scamacca e Berardi.