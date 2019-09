Scozia Belgio, è subito Lukaku! Ospiti avanti con le rete dell'attaccante

Romelu Lukaku è subito protagonista contro la Scozia. Il Belgio è passato in vantaggio al 10° con un perfetto piatto sinistro dell'attaccante nerazzurro. Da un calcio d'angolo a favore dei scozzesi, i diavoli rossi sono ripartiti in contropiede.

Dries Mertens ha lanciato in profondità sulla sinistra Kevin De Bruyne, il centrocampista belga ha visto Lukaku tutto solo avanzare verso l'area di rigore avversaria, assist perfetto per il piatto sinistro di prima intenzione dell'attaccante, nulla da fare per David Marshall.

Un successo porterebbe il Belgio ad un passo dalla qualificazione a Euro 2020.