Scontro Lukaku-Ibrahimovic, il belga ha incontrato la Procura Federale

Continuano le indagini della Procura Federale per provare a chiarire meglio quanto accaduto tra Lukaku e Ibrahimovic nei minuti finali del primo tempo di Inter-Milan di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio.

Nelle scorse settimane sono stati ascoltati dal Procuratore Federale sia Zlatan Ibrahimovic che l’arbitro del match Paolo Valeri. Nella giornata di oggi, invece è andato in scena al Suning Training Centre l’incontro con Romelu Lukaku, che ha potuto finalmente dare la propria versione dei fatti.

Come riportato da Sky Sport, il colloquio è durato mezz'ora, in un clima di serenità, alla presenza dei procuratori federali Ricciardi, Scarpa ed Esposito, quest’ultimo unico in presenza fisica mente gli altri due erano in video collegamento. Presente all’incontro anche l’avvocato Angelo Cappellini, legale del club meneghino.