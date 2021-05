Sconcerti su Inzaghi: "E' bravissimo, in questi anni ha costruito calcio"

Il giornalista Mario Sconcerti approva la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Simone Inzaghi, che secondo lui ha tutto per fare bene anche a Milano. ecco il pensiero del cronista dalle colonne del Corriere della Sera:

"Simone Inzaghi è bravissimo; è uno che ama giocare con qualità ma anche all'italiana, ed è abituato alla gestione dei grandi giocatori. Soprattutto è uno abituato a se stesso. Inzaghi gioca con tredici giocatori; una volta trovata la quadra la sfinisce. Non è un ragazzino appena arrivato nella metropoli, è uno dei pochi che ha costruito calcio negli ultimi anni, e la sua Lazio non è stata inferiore all'Inter nella gestione dei grandi calciatori. Gli servirà sicuramente del temo, ma non so se lo avrà".