Sconcerti: “L'Inter non è da prime 4 in Europa. Lautaro è un fuoriclasse puro”

Si è concluso ieri sera il turno d'andata delle semifinali di Champions League. A fare molta impressione è stato il Chelsea di Tuchel, che per certi tratti ricorda l'Inter di Conte per modulo e alcune movenze. Così ci si è chiesto se ad oggi il club milanese potrebbe essere tra i migliori in Europa. A parlarne quest'oggi ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, è stato Mario Sconcerti, che però, al momento, non vede l'Inter da semifinale di Champions.

Ecco le sue parole: “L'Inter è una squadra estremamente brillante ora, difficilmente migliorabile e non la vedo tra le prime quattro d'Europa ora. E non credo che nemmeno la società chiederà di arrivare in semifinale il prossimo anno. Gli manca un Hakimi sulla fascia sinistra e un regista. Così faresti un salto di qualità importante. Altrimenti credo che a parte Lukaku, da cui è facile dipendere, il vero fuoriclasse puro sia Lautaro, che sta crescendo a vista d'occhio”. A riportarlo TUTTOmercatoweb.