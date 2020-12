Sconcerti: "L'Inter è potenza fisica, e adesso ha risolto l'unico problema"

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato anche di Inter nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera. I nerazzurri sembrano aver smaltito i problemi di inizio campionato e allo stesso tempo sembrano aver ritrovato la solidità della scorsa stagione. Di seguito il pensiero del giornalista sul club meneghino:

"L'Inter aveva dei grossi problemi difensivi, mentre adesso ha preso solo quatro gol negli ultimi sei match. Forse stupirà sapere che uno dei giocatori più presenti in questo periodo è stato Darmian. I nerazzurri partono favoriti contro quasi tutti gli avversari: ha attaccanti giovani e tra i più forti al mondo".

Sconcerti poi continua: "Lukaku ha giocato dodici partite su quattordici, Ibrahimovic solo sei: questa è una differenza che pesa. Accanto a Lukaku poi gioca Lautaro, che somiglia ad Aguero o a Tevez, ed è solo la seconda punta. E' questa abbondanza che non fa giudicare l'Inter per come gioca, quello è solo un difetto estetico. L'Inter è potenza pratica".