Sconcerti: "L'Inter è la più adatta a vincere lo scudetto"

Dalle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti fa il punto sulla lotta al vertice del campionato e indica l'Inter come candidata principale al titolo. Di seguito le parole tratte dal suo editoriale:

"L'Inter forse non giocherà mai veramente bene, ma mi sembra la squadra più adatta a vincere il campionato. Ha possibilità fisiche, tecniche e individuali imperfette ma molto vaste. Accade sempre qualcosa se hai la possibilità di far entrare Barella e Hakimi dopo un'ora di gioco, e se hai Lukaku come attaccante."

Sconcerti poi continua: "Non è poi così importante giocare, conta far passare il tempo e trovare una rima, il resto viene da solo. L'Inter perde pochissimo da quando c'è Conte: meglio una macchina tozza che non accelera ma che nemmeno si ferma. E' il miglior modo di procedere nel deserto del virus, a meno che la Juventus non trovi la sua perfezione."