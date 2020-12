Sconcerti: "Inter, ecco chi è il migliore da schierare davanti la difesa"

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato anche di Inter, evidenziando la crescita della squadra dell'ultimo periodo. Di seguito le sue parole:

"L'Inter? Non c'è molta strada da fare, ora c'è da avere conferme. La squadra è cresciuta, segna con facilità in campionato, anche se ne prende qualcuno di troppo. Conte continua a cambiare per trovare il vestito giusto: non è ancora chiaro come sarà la versione definitiva."

Sconcerti poi prosegue nella sua analisi: "Brozovic è il migliore in rosa per stare davanti alla difesa: non è un regista naturale ma tante altre squadre non ne hanno. Lukaku? Si sta confermando come un centravanti inarrivabile".