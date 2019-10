Sconcerti, il giornalista punzecchia le milanesi sullo stadio nuovo

Che Inter e Milan abbiano già deciso di levare le tende da San Siro per accasarsi in uno stadio nuovo di zecca non è di certo una novità.

I due club tramite il CEO nerazzurro Alessandro Antonello e il Presidente rossonero Paolo Scaroni hanno già presentato due progetti. Ciò dimostra l'evidente volontà di investire in un impianto che possa portare proventi utili ai rispettivi bilanci. Sulla scelta di costruire un nuovo stadio a Milano, è intervenuto anche Mario Sconcerti che ai microfoni di calciomercato.com ha detto:

"Se Inter e Milan vogliono costruire uno stadio insieme, hanno certamente tante valide ragioni per farlo: a me sembra un controsenso, un grande affare fatto col braccio corto".