Sconcerti: "I pochi infortuni dell'Inter? Merito del lavoro dello staff tecnico"

Mauro Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato, tra le altre cose, anche degli infortuni che stanno attanagliando la Serie A, ma non l'Inter, che proprio per questo è stata definita da qualcuno "fortunata". Il giornalista del Corriere della Sera però non sembra essere molto d'accordo con questa teoria, che vede nel fato un alleato dei nerazzurri. Di seguito le sue parole:

"Non si tratta di fortuna, sono i risultati del lavoro. Molto spesso non avere tanti infortuni è un merito, dovuto al buon allenamento. Anche l'Inter comunque ha i suoi problemi, a partire dal ritardo nel pagamento degli stipendi. Non è una situazione facile, non vedono la proprietà da mesi; Antonio Conte ha grandi meriti, è rimasto l'unico totem della società".

Come spiegato dal giornalista, l'ottima condizione fisica dei nerazzurri è probabilmente dovuta al lavoro maniacale dello staff tecnico di Conte, il quale da sempre è molto attento al lato atletico dei suoi giocatori.