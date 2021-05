Sconcerti: "Conte scorretto, Allegri una certezza per la Juventus"

Il giornalista Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus: "Credo sia stata fatta la cosa migliore. Mi dispiace per Pirlo, credo sia un buon tecnico ma Allegri è una certezza. E conferma che la Juve vuole vincere subito.

Se hai preso Pirlo quando non aveva nemmeno cominciato, potevi continuare a tenerlo ora che delle cose le ha fatte. Di sicuro non è stato il peggiore alla Juventus, ci sono stati episodi più rumorosi in società. Ha gestito 5 Juventus, una squadra non è mai la stessa. E l'ha sempre portata a risultato".



Invece, sulla vicenda Conte-Inter ha dichiarato: "Conte aveva un contrato di un altro anno. Quando fai un contratto di tre anni è sempre una scommessa. Se dopo due anni te ne vuoi andare, lasci la nave, prendi la porta e te ne vai. Discutere per essere pagati per andarsene quando sei tu che violi un contratto non è giusto. Vuol dire che non sei uno che hai avuto a cuore il tuo lavoro.

Quando un comandante prende soldi per lasciare la nave che affonda, non è un buon comandante. Credo che in questi tre anni Zhang cercherà di pagare il prestito, anche se sarà difficile, per evitare di perderla con una minusvalenza. Poi cercherà di venderla. Il destino dell'Inter è segnato, sarà costretta ad autofinanziarsi in tutto".