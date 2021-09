Sconcerti: "Barella alla deriva, è un problema. Condizione precaria"

C'è anche la scarsa forma di Barella fra i problemi principali che affliggono l'Italia di Roberto Mancini in questo periodo. Ne è convinto Mario Sconcerti, che sul Corriere della Sera scrive:

"Il momento di difficoltà viene dalla piccola deriva di alcuni giocatori fondamentali. Il primo è Immobile che è generoso, ma non c’entra niente con questa squadra. Immobile ha bisogno di profondità. Non ha il fisico né il tempo per il gioco da piccola area. Sa fare benissimo altre cose. Il secondo problema viene da una leggera deriva presa sia da Jorginho che da Barella. In un momento di condizione precaria e contro un avversario che sa solo correre, la mancanza di fisicità si nota molto. Non giocano male, giocano meno, e nessuna squadra si potrebbe permettere queste variazioni".

Parole decise da parte del noto giornalista del Corriere. Barella alla deriva: e voi siete d'accordo?