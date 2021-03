Sconcerti: "Atalanta e Inter alla stessa velocità. La Juve avanza"

È il giorno di Inter-Atalanta, forse il match più ostico e difficile per gli uomini di mister Conte. Tutte le inseguitrici hanno vinto, perciò l'Inter è chiamata ad una prova di forza anche se sarà molto complicato: "Sono oltre due mesi che Atalanta e Inter camminano alla stessa velocità, punto dopo punto. Vuol dire che la migliore Inter della stagione non ha preso un punto all’Atalanta, ma anche che in 11 partite l’Atalanta non ha recuperato niente".

Questa la riflessione Mario Sconcerti, nel suo editoriale sulle pagine del Corriere della Sera, sul match odierno. Le parole del giornalista sono chiare e non lasciano spazio ad alcun dubbio anche per quanto riguarda le inseguitrici: "In 11 partite il Milan ha perso 6 punti dalla Juve e 4 dall’Inter, entrambe con una partita in meno. Aspettiamo l’Inter, oggi è la Juve la squadra che avanza. Se batte il Napoli nel recupero arriva addosso al Milan".

La Juventus avanza, il Milan continua a sperare. Oggi toccherà all'Inter rispondere.