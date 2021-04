Sconcerti: "Anche l'Inter non sta facendo un campionato eccezionale"

L'Inter si avvicina a grandi passi verso lo Scudetto. Il giornalista Mario Sconcerti, intervistato dal Tmw Radio, ha espresso la sua opinione sul cammino dei nerazzurri.

Ecco il parere: "Anche l'Inter non sta facendo un campionato eccezionale. Ha fatto il campionato di una che vuole vincere, le altre non hanno mai fatto concorrenza se non il Milan, che ha mollato da qualche giornata".

Duro il commento sul calcio italiano: "Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti. Siamo condannati alle seconde scelte. Sono 11 anni che non vinciamo nulla".