Sconcerti: "Al momento l'Inter è la squadra più forte d'Italia"

Anche il noto giornalista Mario Sconcerti ha dedicato qualche parola all'Inter in vista della finalissima di Europa League di questa sera. Secondo Sconcerti, la crescita dei nerazzurri è stata graduale in questa primo anno sotto la guida di Antonio Conte, e adesso l'Inter è vicina ad essere una grande squadra. Di seguito le parole del giornalista.

" L'Inter ha fatto molto cammino in questo primo anno di Conte. E' stata l'unica vera squadra nel campionato della Juve, dato che la Lazio è scomparsa quando il gioco doveva ancora iniziare. I nerazzurri sono arrivati secondi ad un punto dallo scudetto e hanno raggiunto una finale europea: Conte ha allungato la stagione continuando a lavorare e plasmando una nuova Inter. Sono usciti Candreva e il trequartista, ed è entrato Bastoni, l'unico che si prende responsabilità in costruzione. Il lavoro ha portato alla continuità dei risultati, in questo momento l'Inter è la squadra più forte d'Italia."

Sconcerti poi prosegue: " All'Inter c'è stato un lavoro d'insieme, che va riconosciuto a tecnico e dirigenti, che però al momento fanno fatica a trovare le porzioni giuste nel merito da attribuirsi. Zhang e Marotta considerano il problema già chiuso, mentre Conte lo cavalca per chiedere di più al momento giusto. In discussione dunque c'è la gestione dell'Inter. Questa finale serve soprattutto al tecnico per andare oltre e crescere oltre il ribellismo e cominciare finalmente a governare le grandi squadre."