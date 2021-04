Scocca l'ora di Vecino: la Garra Charrua pronta per la volata scudetto

Matias Vecino è tornato. Dopo uno stop, a causa di un problema fisico che lo ha costretto all’operazione e ad un recupero che gli ha fatto saltare buona parte della stagione, il centrocampista nerazzurro ha messo qualche minuto nelle gambe nelle ultime uscite nerazzurre ed è pronto – anche se al momento Roberto Gagliardini sembra in vantaggio su di lui – a prendersi il posto da titolare contro il Cagliari. Ma l’importanza dell’uruguaiano non sta solo e semplicemente nel suo ritorno in campo.

In un centrocampo composto da Barella, Brozovic ed Eriksen che ha fatto gli straordinari a causa della tenuta fisica degli altri centrocampisti, il ritorno de ‘La garra charrua’ potrebbe essere fondamentale per riuscire a far tirare il fiato ad uno di questi interpreti in questo finale di stagione. Non solo, ma visto che il centrocampo dell’Inter ha messo insieme pochissimi gol in campionato, il suo impiego in campo potrebbe apportare alla causa nerazzurra anche quei gol importanti per determinare le partite.

L’Inter si avvicina ad un finale di stagione che dovrà portare allo scudetto. Con undici punti sulla seconda, adesso bisogna chiudere i giochi quanto prima. Dopo undici anni, sarebbe importantissimo vincere un altro tricolore, per una squadra che dimostrato di essere matura per farlo. Con un Matias Vecino in più.