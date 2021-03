Schillaci: "Inter più forte della Juve: ecco la differenza tra le due squadre"

L'ex attaccante dell'Inter, Salvatore (Totò) Schillaci, è il protagonista di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati dalla leggenda della Nazionale italiana c'è anche la lotta scudetto, di seguito le sue parole:

"Scudetto? Credo che alla fine la spunterà l'Inter, anche se la Juventus darà fastidio fino all'ultima giornata. L'Inter ha l'organico migliore e continua a vincere: gli uomini di conte stanno tenendo un ritmo altissimo. Credo che i bianconeri abbiano tutte le carte in regola per arrivare secondi, soprattutto adesso che non hanno più impegni europei".

Ancora Schillaci: " La vera differenza tra le due squadre è Lukaku, che è in una forma strepitosa e sembra implacabile. La Juve comunque può contare su Ronaldo e su un parco attaccanti ricco e vario".