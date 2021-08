Scambio Gagliardini-Villar: Sky rilancia, Camano parla e l'indizio social...

Mercato Inter: oggi pomeriggio (lunedì 30 agosto, ndr) Sky Sport ha confermato la possibilità di uno scambio fra i nerazzurri e la Roma. I giocatori che potrebbero cambiare maglia sono Roberto Gagliardini e Gonzalo Villar. Questa trattativa (e non solo questa) sembra però scritta dalla penna di Agatha Christie.

Alle 8:50 il direttore editoriale di InterDipendenza, Raffaele Garinella, scrive: "L’Inter ha fatto il suo alla grande ed ancora non ha terminato le operazioni. Nonostante le parole dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, i nerazzurri starebbero intavolando uno scambio con la Roma. Protagonisti Villar e Gagliardini, a corto di spazio nei club di appartenenza". Qui trovate il suo approfondimento. Intanto su Instagram, Roberto Gagliardini pubblica una storia. Nella fotografia si 'intuisce' il giocatore in viaggio in treno. La destinazione? Lo scrive lo stesso Gagliardini: Roma. È solo una coincidenza? Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Il silenzio, durato qualche ora, viene rotto da un'altra esclusiva di InterDipendenza. Il caporedattore Luca Leoni contatta l'agente di Villar, Alejandro Camano. L'agente nella sua intervista non usa giri di parole: "Villar e Borja Mayoral resteranno alla Roma, sono molto felici e per loro sarà un anno ricco di successi". Cosa c'entra Borja Mayoral? Ci arriviamo fra poco. Restiamo sul (possibile) scambio fra Gagliardini e Villar. Nel pomeriggio, come anticipato, Sky Sport conferma l'indiscrezione rilanciata questa mattina da InterDipendenza intorno alle 16. Le società starebbero, cioè, intavolando una trattativa. A questo punto sorgono spontanee una domanda: Camano 'smetisce' perché c'è un dialogo in corso per lo scambio o perché non c'è mai stato? Solo il tempo (quel poco che ne è rimasto al calciomercato) ce lo dirà. Non resta dunque che attendere.

Dicevamo di Borja Mayoral. Perché Camano ha assicurato che pure l'attaccante resterà alla Roma? Perché dopo la vittoria con il Verona, c'è stato un summit di mercato fra Simone Inzaghi e la dirigenza. Fra i nomi indicati dal tecnico c'è pure quello della punta giallorossa. E ve l'abbiamo raccontato, sabato pomeriggio, in quest'esclusiva di Candido Baldini.

Insomma: le ultime ore del calciomercato dell'Inter sembrano un giallo scritto direttamente dalla Maestra Agatha Christie...