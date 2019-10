Scaloni elogia l'attaccante nerazzurro: "Lui è il futuro"

Scaloni spende parole al miele per Lautaro: l'allenatore dell'albiceleste incorona il centravanti nerazzurro, considerato come il futuro della Nazionale.



Ecco le parole del ct argentino riportate da Marca:



“Lautaro e Dybala giocheranno per molti anni nella nazionale argentina. In questi cambiamenti che abbiamo fatto, sono loro che devono portare la bandiera. Sono il futuro della nostra nazionale. Queste partite sono importanti per loro, non capita tutti i giorni di giocare contro la Germania“.