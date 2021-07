Sassuolo, spunta un ex Inter per l’attacco: c’è l’offerta

I| Sassuolo è alla ricerca di un rinforzo offensivo per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Rey Manaj, attaccante albanese del Barcellona B cresciuto nel vivaio dell’Inter. Nell’ultima stagione ha giocato con la seconda squadra dove ha realizzato 16 reti in 31 presenze. Il classe ‘97 si è unito alla prima squadra allenata da Ronald Koeman dove si sta mettendo in mostra in questo pre-campionato, segnando ben quattro reti nelle amichevoli contro Gimnastic e Girona.



L’ex primavera dell'Inter ha un contratto con i blaugrana fino al 2023 e una clausola monstre da 50 milioni di euro, ma potrebbe partire per molto meno. Il club neroverde avrebbe già fatto un'offerta ma bisognerà battere la concorrenza.Secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo', il futuro dell’albanese, nonostante le ottime prestazioni, sarà comunque lontano dal Barcellona. Al momento ci sarebbero ben tre offerte sul tavolo, ovvero: quella degli emiliani, quella del Cadice e quella dei portoghesi del Famalicao.

I blaugrana vorrebbero incassare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 3 e i 5 milioni di euro e la decisione finale sulla decisione spetta esclusivamente al giocatore. Non è dunque da escludere un suo ritorno in Serie A dopo le esperienze con Inter, Cremonese, Pescara e Pisa. Il Sassuolo resta in attesa di novità.