Sassuolo, la situazione in vista dell'Inter: dubbi su Consigli

Si ferma Andrea Consigli in casa Sassuolo, anche se il club non ha specificato il motivo. Semplice gestione delle energie o un problema fisico?

In attesa di novità, va segnalato il lavoro a parte di ieri, come si legge sul report ufficiale degli emiliani: “Oggi i neroverdi hanno svolto riscaldamento, sviluppo manovra, esercitazioni specifiche per reparto quindi hanno disputato una partitella a tutto campo. Lavoro differenziato per Andrea Consigli, Giacomo Satalino e Jeremy Toljan”, si legge.

Il tutto a tre giorni dalla sfida casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi, che cerca punti pesanti dopo aver frenato contro l’Atalanta e aver mancato il colpo del ko in Ucraina contro lo Shakhtar di Donetsk, allenata dall’ex neroverde Roberto De Zerbi. Una sfida da intrecci quasi romantici, come nel caso di Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, talenti di Dionisi ma dal cuore dichiaratamente interista, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Ma il Sassuolo è una preda sempre difficile da addomesticare, e gli ultimi risultati dei nerazzurri a Reggio Emilia sono lì a certificarlo. Lo stesso Consigli, numero uno dei neroverdi, ha spesso e volentieri sfoderato ottime prestazioni contro gli avanti interisti, e le sue problematiche di condizione risultano di conseguenza essere argomento fondamentale in casa Sassuolo. Si proverà naturalmente a recuperarlo fino all’ultimo.

Con Toljan – anche lui – fermo ai box, si fa spazio sempre di più l’ipotesi Muldur dal primo minuto, sulla fascia di Perisic. Il terzino turco, dotato di grande spinta, non si è ancora sgrezzato del tutto tatticamente. Sarebbe un’occasione ghiotta per Perisic, che dovrebbe tornare titolare sulla sinistra, come vi abbiamo descritto questa mattina.