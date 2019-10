Sassuolo-Inter, tutto il rammarico di De Zerbi per la rimonta mancata

"Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha giocatori forti. Dispiace per gli ultimi 20 minuti. La reazione della squadra fa piacere, quasi tutti hanno un grande talento. Non abbiamo fatto quell'ultima curva per mettere qualcosa in più".

E' stato questo il commento di Roberto De Zerbi al termine della sconfitta contro l'Inter.

I neroverdi escono dal Mapei Stadium con tanto amaro in bocca ma consapevoli di aver effettuato un'ottima prestazione contro una della squadre più in forma del campionato. I nerazzurri escono dal lunch-match di oggi con tre punti in saccoccia, ma visto il black-out dei minuti finali probabilmente Antonio Conte sarà tutt'altro che contento.