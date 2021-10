Sassuolo-Inter, retroscena post gara: splendido gesto di Barella e Brozovic

Dopo Sassuolo-Inter, è andata in scena una meravigliosa dimostrazione di coesione del gruppo nerazzurro.

La gara contro i neroverdi è stata complicata. Un 2-1 in rimonta fantastico per la squadra di Inzaghi, come raccontato dalle nostre pagelle. Dopo poco più di un'ora dal termine del match, la squadra sta tornando a Milano. Secondo quanto raccontato dalla "Repubblica", l'autobus si trovava all'Autogril di Fiorenzuola d'Arda sulla A1, verso mezzanotte e un quarto. Da dentro la stazione di servizio, in coda alla cassa, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. I due centrocampisti, compiono un bel gesto, inaspettato. Infatti mentre tutti si rilassano e li aspettano nel bus, loro sono a fare la spesa per l'intera rosa. Snack per tutta la squadra.

Mentre Barella si apprestava a sistemare tutti gli snack nei sacchetti di plastica, Brozovic si è fiondato a pagare. Oltre 200 euro di spesa per i suoi compagni. In un bel gesto così semplice c'è tutta la coesione del gruppo. Due centrocampisti, forti e soprattutto leader nello spogliatoio. L'ex Cagliari a 24 anni si è già imposto come leader dello spogliatoio e soprattutto uomo chiave per l'Inter. Ma non solo, infatti rappresenta anche uno dei pilastri della Nazionale Campione d'Europa allenata da Mancini. Mentre il croato a quasi 29 anni ha raggiunto una maturità umana e calcistica importante. Proseguono infatti i contatti per il suo rinnovo del contratto, Brozo è pronto a diventare una colonna portante della nuova Inter.

La stagione di Inzaghi alla guida dei nerazzurri era iniziata con qualche incognita. Ma questo gesto, arrivato dopo una vittoria pesante, dimostra una cosa fondamentale: l'unione del gruppo. Il tecnico può contare su una "famiglia" guidata da leader in ogni reparto, come dimostrato anche da Dzeko e Lautaro.