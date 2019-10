Sassuolo Inter - Nerazzurri al lavoro, importante rientro

I ragazzi di mister Antonio Conte sono scesi in campo per l'allenamento in vista di Sassuolo Inter, il lunch mach di domenica prossima. Già nella giornata di ieri si è registrato un rientro importante, Stefano Sensi è tornato ad allenarsi, potrebbe già essere disponibile per la sfida contro la sua ex squadra.

Oggi, si legge sul sito ufficiale, i nerazzurri hanno svolto una seduta pomeridiana: riscaldamento, esercizi atletici, torello ed esercitazioni tecnico-tattiche.