Sassuolo Inter, le ultime: Conte cambia, grande chance per un nerazzurro

Poco meno di due ore e sarà Sassuolo-Inter. I nerazzurri devono ripartire dopo il ko contro la Juventus, vittoriosa ieri contro il Bologna. Conte vuole sfatare un vero e proprio, anche in vista della gara di mercoledì sera in Champions League contro il Borussia Dortmund, decisiva per il cammino europeo.

Non ci saranno D’Ambrosio, Sensi e Sanchez, con Godin risparmiato per il match contro i tedeschi, Conte cambia: in difesa ci sarà Bastoni, sul centrosinistra, con Skriniar sul centrodestra. Candreva tornerà titolare sulla fascia destra. A centrocampo, grande chance per Gagliardini, che andrà a sostituire proprio Sensi. Lautaro-Lukaku in attacco. Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-1-2) Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Muldur; Obiang, Magnanelli, Duncan; Traoré; Berardi, Caputo. All. De Zerbi.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.