Sassuolo Inter, le ufficiali: Conte presenta una novità di formazione

Pochi minuti e l'Inter di Antonio Conte sfiderà il Sassuolo, nell'anticipo domenicale. Il tecnico dei nerazzurri sarà privo di D’Ambrosio, Sensi e Sanchez, con Godin risparmiato per il match contro il Borussia Dortmund.

In difesa ci sarà Bastoni, con Skriniar spostato sul centrodestra. Candreva torna titolare sulla fascia destra. A centrocampo, grande chance per Gagliardini, che andrà a sostituire proprio Sensi. Lautaro-Lukaku in attacco. Sorpresa Biraghi. Questa la formazione nerazzurra:

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.