Sassuolo-Inter, le designazioni: arbitra Irrati, Chiffi al VAR

Sabato 28 novembre alle ore 15, l'Inter andrà in scena in campionato nella complicatissima trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi, vera e propria sorpresa di questa prima parte di stagione trovandosi al secondo posto in classifica dietro il Milan.

Per il match in programma, l'AIA ha reso note le designazioni. L'arbitro di gara sarà, infatti, Massimiliano Irrati, con Valentino Fiorito e Davide Baccini in qualità di assistenti arbitrali.

Il quarto ufficiale, invece, sarà Davide Ghersini, mentre al VAR ci saranno Daniele Chiffi in qualità di arbitro e Filippo Valeriani in qualità di assistente.