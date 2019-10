Sassuolo Inter, la squadra di De Zerbi al lavoro: la sessione dei neroverdi

Domenica all'ora di pranzo il Sassuolo ospiterà al 'Mapei Stadium' l'Inter. Un match difficile per gli uomini di De Zerbi, che arrivano a questa sfida da due sconfitte consecutive in campionato.

I neroverdi hanno svolto una sessione di allenamento nella giornata di oggi. Allenamento pomeridiano per la squadra emiliana. Questo il report presente sul sito ufficiale del club: "Al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista del lunch match di domenica contro l'Inter. L'allenamento di questo pomeriggio ha visto i neroverdi aprire la seduta con il riscaldamento, quindi esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella in famiglia con la Primavera di mister Turrini. Domani la squadra si allenerà al mattino al Mapei Football Center a PORTE CHIUSE".