Sassuolo Inter, Inzaghi pensa a due novità, tante defezioni per Dionisi

Sassuolo Inter: Simone Inzaghi potrebbe puntare nuovamente su Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa.

Il turco, dopo essere stato sostituito dal primo minuto da Matias Vecino in Ucrani, dovrebbe rientrare per completare il reparto con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

Confermata, secondo Sky Sport, la difesa titolare con Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar (premiato anche dalla Uefa). Sulla fascia destra sarà ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfies mentre a sinistra Ivan Perisic dovebbe spuntarla su Federico Dimarco.

Possibile novità in attacco per il match in programma sabato 2 ottobre perché Joaquin Correa, che ha recuperato dal problema al bacino, potrebbe prendere il posto di Edin Dzeko ed affiancare il connazionale Lautaro Martinez. Riposo dunque per il bosniaco che in campionato continua a vantare di ottimi numeri.L'ex Roma, che si è mostrato sorridente in allenamento nonostante la delusione iniziale per il gol sbagliato contro lo Shakhtar, sarà utilizzato come arma a partita in corso. Prontissimo dalla panchina anche Alexis Sanchez così come Arturo Vidal. L'ex Barcellona è ritornato dopo l'affaticamento alla coscia destra.

Tante defezioni per i padroni di casa che potrebbero non avere a disposizione Andrea Consigli e Jeremy Toljan. Per la destra pronto Merd Muldur mentre per il portiere saranno importanti queste ultime ore. Il report del Sassuolo ha confermato che l'estremo difensore non ha lavorato in gruppo per continuare il lavoro differenziato dei giorni precedenti. Dovrebbe poi stringere i denti Domenico Berardi che da settimane è alle prese con un fastidio muscolare. Confermate anche le assenze del centrocampista Pedro Obiang e del difensore Filippo Romagna. In questo articolo abbiamo parlato del match contro i neroverdi.