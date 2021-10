Sassuolo Inter, Inzaghi: "Handanovic? Decisione corretta"

Sassuolo Inter: Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria.

Il tecnico, oltre a commentare l'episodio tra Samir Handanovic e Defrel, ha voluto tirare le somme dopo il tuor de force che ha previsto sette partite in soli venti giorni.

Episodio Handanovic?

"La decisione su Handanovic è corretta. E' stato strepitoso qui e su Boga. Fa tutto per non toccare Defrel. Ho sentito parole e voci su Handanovic, che invece è un portiere straordinario. Nei primi minuti del primo tempo abbiamo provato ma poi è salito il Sassuolo e bisogna sempre ricordare che si ha un avversario contro. Hanno un ottimo allenatore e ci sta la sofferenza perché hanno calciatori molto fastidiosi. Nel secondo tempo abbiamo poi meritato la vittoria".

Cambi?

"Giocando ogni tre giorni, avevo bisogni di farli. Certa gente, è uscita e non meritava. Avevo bisogno di dare un impulso perché ho visto calciatori stanchi. Ci alleneremo con quelli che resteranno e aspetteremo gli altri impegnati in Nazionale.Nel primo tempo troppi errori tecnici che solitamente non commettiamo".

Bilancio, sei dove pensavi di essere?

"In campionato potremmo avere un paio di punti in più ma son contento per come sappiamo soffrire. Sapevamo delle difficoltà perché si gioca tanto ma ho trovato un grande sprito. Nelle ultime ci sono stati più errori tecnici ma recupereremo. Alla ripresa avremo tre partite importanti e le affronteremo come questa volta".

Dzeko?

"Lo conoscevo, da avversario e mi ha colpito la sua disponibità e come si allena. Non è più giovanissimo ma non si tirà mai indietro. Devo essere bravo nella gestione, ho un ottimo reparto avanzato".

Quattro cambi insieme?

"Avevo pensato di farne tre, poi ho cambiato idea. Venivamo dalla settima partita in 20 giorni".

