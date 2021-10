Sassuolo Inter, Inzaghi alle prese con gli ultimi dubbi di formazione

Sassuolo Inter è uno di quegli esami in cui uno studente vuole rifarsi dopo aver raccattato in precedenza qualche delusione.

Lo sfortunato pareggio in casa dello Shakhtar Donetsk infatti, vede gli uomini di Simone Inzaghi intenzionati ad archiviare i 2 punti persi per strada quanto prima per riprendere la scia di risultati positivi in campionato. Questa sera (2 ottobre 2021) bisognerà confrontarsi (ancora una volta in trasferta) contro il Sassuolo, avversario ostico che venderà cara la pelle (se vuoi sapere come seguire il match, clicca qui).

Per riuscire ad espugnare il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il tecnico piacentino sta studiando la migliore formazione da mandare in campo. Al momento i dubbi che maggiormente lo attanagliano e che trapelano dalla redazione di Sky Sport (ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa qui) sono due: schierare Denzel Dumfries e Matias Vecino oppure bilanciare il tutto schierando Matteo Darmian sulla fascia e Hakan Calhanoglu al fianco di Marcelo Brozovic? Al momento, i favoriti per un posto da titolare sono l'olandese e il turco.

Per quanto concerne il resto della squadra, tra i pali ci sarà il solito Samir Handanovic difeso dal trio formato da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessadro Bastoni. Sulla fascia opposta a quella che potrebbe occupare Dumfries dovrebbe esserci Ivan Perisic, mentre in mediana, oltre a Calhanoglu, dovrebbero prendere posto come di consueto Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Infine abbiamo l'attacco, con Lautaro Martinez che sarà accompagnato ancora una volta da Edin Dzeko e non da Joaquin Correa (quest'ultimo ancora alle prese con qualche fastidio al bacino).